صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 20 من الدوري الإنجليزي
كتب - محمد القرش:
أعلن كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 20، يمكنهم التألق وتحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.
وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح قائدا للفريق، بينما جاء ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد نائبا له.
أفضل تشكيل للجولة 20 من الدوري الإنجليزي
حراسة المرمى: سيلز (نوتنجهام - 4.9 مليون).
خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.4 مليون) - روبينسون (فولهام - 5 مليون) - هويسين (بورنموث - 4.4 مليون).
خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول - 13.6 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.4 مليون) - دياز (ليفربول - 7.6 مليون) - مارتينيلي (أرسنال - 6.8 مليون).
خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 9.2 مليون) - واتكينز (أستون فيلا - 8.8 مليون) - خيمينيز (فولهام - 5.6 مليون).
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