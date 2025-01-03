لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد

- -
21:00

الأهلي

كأس مصر

إنبي

- -
17:30

حرس الحدود

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 20 من الدوري الإنجليزي

03:53 م الجمعة 03 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 20، يمكنهم التألق وتحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح قائدا للفريق، بينما جاء ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 20 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سيلز (نوتنجهام - 4.9 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.4 مليون) - روبينسون (فولهام - 5 مليون) - هويسين (بورنموث - 4.4 مليون).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول - 13.6 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.4 مليون) - دياز (ليفربول - 7.6 مليون) - مارتينيلي (أرسنال - 6.8 مليون).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 9.2 مليون) - واتكينز (أستون فيلا - 8.8 مليون) - خيمينيز (فولهام - 5.6 مليون).

تشكيل الجولة 20 من الدوري الإنجليزي

اقرأ أيضًا:

"هالاند أغلى مني".. صلاح يوجه رسالة لفانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

فانتازي.. إحذر 6 إصابات قبل الجولة 20 من الدوري الإنجليزي

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي صلاح محمد صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان