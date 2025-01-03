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"هالاند أغلى مني".. صلاح يوجه رسالة لفانتازي الدوري الإنجليزي (فيديو)

03:37 م الجمعة 03 يناير 2025

محمد صلاح 4

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كتب - محمد القرش:

وجه لاعب ليفربول، محمد صلاح، رسالة للقائمين على الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي.

وفي مقابلة مع الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، قال صلاح: "أنا سعيد بالنقاط التي حققتها في فانتازي".

وأضاف: "أريد أن أقول لفانتازي الدوري الإنجليزي أن لا يرفعوا سعري، من أجل أن يستطيع الجميع شرائي في فريقه".

وواصل صلاح مازحا: "لا اعرف لماذا يزيد سعري في فانتازي دائما، أريد أن يبقى سعري كما هو، ويكون سعر هالاند أغلى مني".

ويحتل صلاح قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط في فانتازي هذا الموسم برصيد 202 نقطة خلال أول 19 جولة، وبسعر وصل إلى 13.6 مليون جنيه إسترليني.

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