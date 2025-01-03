فانتازي.. إحذر 6 إصابات قبل الجولة 20 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لغلق نافذة انتقالات الجولة 20 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر لها غدا السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

وشهدت الجولات الماضية تعرض العديد من نجوم فانتازي الدوري الإنجليزي للإصابة، مما يُبعدهم عن الجولة 20.

وقال مدرب وست هام يونايتد، لوبيتيجي، في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر سيتي، عن إصابة جارود بوين: "إنه الآن بحاجة إلى الراحة والتعافي، إنها ليست أخبار جيدة بالنسبة لنا، ونحن على يقين من أن جارود سيبذل قصارى جهده لجعل فترة تعافيه أقصر بسبب شخصيته".

وعن إصابة جو جوميز قال آرني سلوت: "بالطبع جو ليس في حالة جيدة عندما يتعلق الأمر بإصابته، إنه خارج الملاعب لبضعة أسابيع، هذا أمر مؤكد".

وأكد بيب جوارديولا غيبا روبن دياز عن مباراة وست هام، موضحا: "روبن دياز يتحسن ولكنه ليس جاهزًا لمواجهة الغد".

وأضاف: "بالأمس تدرب إيدرسون بشكل أفضل، وكانت هذه أول جلسة تدريبية دون أي اضطراب في ساقه، لكنه لن يشارك غدا".

وعن إصابة رودري، أوضح بيب: "من المهم أن يتعافى بشكل جيد، لذلك عودته في نهاية الموسم ستكون مناسبة".

وقال ميكيل أرتيتا عن إصاب بوكايو ساكا: "أفضل أن أترك الأمر للطبيب نفسه، لكنه خضع لعملية جراحية وكل شيء سار على ما يرام، ولسوء الحظ سيغيب عن الملاعب لأسابيع عديدة".

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