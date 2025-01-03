فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 20 من الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، خمسة أسماء من المتوقع تألقهم خلال الجولة ال 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتبدأ مباريات الجولة ال 20 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" يوم السبت المقبل، بإقامة 7 مباريات بالمسابقة.

ومن اللاعبين الذين تم ترشيحهم من قبل الخبراء للاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، "مورجان جيس وايت، تيموسي كاستاني، جفارديول، براين مبيومو ونيكولاس جاكسون".

مورجان جيبس ​​وايت (نوتنغهام فورست) 6.4 مليون جنيه إسترليني

يتجه فريق نوتنجهام فورست لمواجهة لمواجهة وولفرهامبتون، في محاولة لمواصلة النتائج الإيجابية، خاصة وأن فريق وولفرهامبتون يعد الفريق الأسواء دفاعياً باستقباله 42 هدفاً، لذلك فهي فرصة جيدة لجيس وايت.

ونجح جيس وايت في تقديم 5 مساهمات هجومية في آخر 5 مباريات للفريق، مما جعل مشاركته المتوقعة في الأهداف تصل إلى 2.70 وهو ضعف أي لاعب آخر في الفريق، هناك 6 لاعبين فقط بالدوري الإنجليزي تخطوا هذا الرقم في الجوالات من 15: 19.

تيموثي كاستاني (فولهام) 4.2 مليون جنيه إسترليني

يمتلك كاستاني فرصة للمشاركة لمواصلة مشواره مع فولهام في مباراة إبسويتش تاون، بعد إصابة كيني تيتي "4.5 مليون جنيه إسترليني"، نجح كاستاني خلال المباريات الثلاث التي شارك فيهم منذ غياب كيني تيتي، في تقديم تمريرة حاسمة مع الحفاظ على نظافة شباكه.

والظهير الأيمن كيني تيتي المنافس لكاستاني، نجح في القيام ب 18 تسديدة في الدوري الإنجليزي، خلال الجوالات من 1 إلى 15 بالدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر المدافعين في المحاولات على المرمى.

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 6.0 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من الأداء الضعيف للسيتي في الفترة الماضية، إلا أن جفارديول واصل جذب الأنظار إليه بشدة، في ظل أدائه المميز فهو يعد المدافع الأكثر تسجيلاً في موسم 2024-2025، برصيد 4 أهداف، كما أنه الأكثر والأفضل في محاولة تسجيل الأهداف برصيد 28 محاولة وأيضاً التسديد داخل منطقة الجزاء برصيد 23.

وأمام جفارديول فرصة جيدة في مباراة فريقه أمام وست هام، الذي تلقى عدداً أكبر من الهجمات من الجهة اليمنى مقارنة بأي فريق آخر، يلعب جفارديول على الجهة اليسرى للمان سيتي التي تقابل الجهة اليمنى لوست هام، بجانب افتقاد وست هام لجهود نجمه بوين "7.5 مليون جنيه إسترليني، مما يمنح فريق مان سيتي فرصة أكبر للحفاظ على نظافة شباكه.

براين مبيومو (برينتفورد) 7.7 مليون جنيه إسترليني

سجل مبيومو ثلاثة أهداف وصنع هدف في السبع جوالات الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي، سيكون أمامه فرصة خلال مواجهة ساوثهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي في الجولة ال 20، خاصة وأنه نجح في تسجيل هدفين في مرمى الفريق ذاته في مباراة الدور الأول.

لا يمكن لأي لاعب خط وسط أقل من 10.0 مليون جنيه إسترليني، أن يتفوق على مبيومو الذي قام ب 13 عودة هجومية وجمع 117 نقطة في Fantasy 2024/25.

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 8.2 مليون جنيه إسترليني

من المفترض أن يعود نيكولاس جاكسون للتشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي، خلال مباراة كريستال بالاس يوم السبت المقبل بالجولة الـ 20، بعد حصوله على راحة في مباراة الفريق الماضية أمام إبسويتش تاون كجزء من الفريق الأساسي، يعد جاكسون هو أكثر المهاجمين مبيعاً في الأسبوع ال 20، يمكن أن يعود هذا إلى بيعه في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن أرقامه تظل قوية، حيث سدد 18 تسديدة في آخر 6 مباريات مع الفريق.