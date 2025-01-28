أسعار وكيفية استخدام.. كل ما تريد معرفته عن خاصية فانتازي الدوري الإنجليزي الجديدة

كتب - محمد القرش:

ستتاح الخاصية الجديدة "المدرب المساعد" بفنتازي الدوري الإنجليزي للاستخدام بدء من الجولة المقبلة 24، بعد الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2024.

وتتيح لك خاصية المدرب المساعد الجديدة، المعروفة سابقًا باسم الشريحة الغامضة، القيام بضم أحد مدربي فرق الدوري الإنجليزي الـ20، مما يمنحك فرصة لكسب نقاط منه، بناءً على الانتصارات والتعادلات، بجانب أهدافه ونظافة شباكه.

وستكون الشريحة متاحة اعتبارًا من الجولة 24 في يناير ويمكن تشغيلها في أي وقت بعد ذلك، وعندما تقوم بتفعيل الشريحة واختيار مساعد المدير الخاص بك، سوف تحصل على نقاط لنتائج ناديه لمدة ثلاث مباريات متتالية.

وبمجرد تفعيل الشريحة، لن يكلفك اختيار المدرب المساعد "انتقالا مجانيا"، لكن إذا كنت ترغب في تغيير مديرك خلال فترة الأسابيع الثلاثة هذه، فسوف يكلفك ذلك نفس تكلفة انتقال اللاعبين.

كيف يتم احتساب نقاط الصفقة الجديدة؟

تحصد الشريحة نقاطًا بناءً على نتائج النادي الذي اخترت منه المدرب، ويكسبون نقاطًا بناءً على المقاييس التالية:

- فوز الفريق = 6 نقاط

- تعادل الفريق = 3 نقاط

- الأهداف المسجلة للفريق = 1 نقطة لكل هدف

- شباك نظيفة للفريق = 2 نقطة

- مكافأة الجدول: إذا واجه المدير الذي اخترته ناديًا متقدما عنه بـ5 مراكز على الأقل في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في بداية الجولة، فستحصل على 10 نقاط إضافية للفوز، أي 16 نقطة في المجموع، أو خمس نقاط إضافية للتعادل، أي ثماني نقاط في المجموع.

ويجيب أن نضع في الاعتبار أن منصب "المدير المساعد" يدخل ضمن بند 3 لاعبين لكل ناد، ومثلا إذا كنت تمتلك محمد صلاح (13.7 مليون جنيه إسترليني) وقمت بشراء أرني سلوت، فلن يكون لديك سوى مساحة للاعب واحد آخر من ليفربول خلال تلك الجولات الثلاث.

وسُيحدد لكل مساعد مدير سعرًا ثابتًا لن يتغير طوال الموسم، وسيتم الإعلان عن قائمة الأسعار في الوقت المناسب ولكن أسعار المديرين ستتراوح بين 0.5 مليون جنيه إسترليني إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني.

أسعار أبرز مدربي خاصية المدرب المساعد

- آرني سلوت (ليفربول) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- ميكيل أرتيتا (أرسنال) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- ماريسكا (تشيلسي) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- جوارديولا (السيتي) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- أندوني إيراولا (بورنموث) - 1.1 مليون جنيه إسترليني

- روبين أموريم (مانشستر يونايتد) - 0.8 مليون جنيه إسترليني