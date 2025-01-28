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فانتازي.. انخفاض سعر 3 لاعبين اليوم

07:36 م الثلاثاء 28 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

انخفض سعر لاعب ولفرهامبتون، ماتيوس كونيا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 5.7 مليون جنيه إسترليني

ستيفن بيندا (فولهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) 6.8 مليون جنيه إسترليني

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فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي كونيا ولفرهمابتون
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