كم نقطة حققها مرموش وصلاح في الجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

انضم المهاجم المصري، عمر مرموش، لنادي مانشستر سيتي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسرعان ما توافد مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي لشرائه بمبلغ 7 مليون جنيه إسترليني، حيث أصبحت نسبة ملكيته 2.3%.

وشارك المهاجم المصري في أول مباراة مع السيتي ضد تشيلسي أساسيا في الجولة 23، حيث خرج في الدقيقة 74 ليحصل على نقطتين في فانتازي.

وعلى الجانب الآخر، سجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على إيبسويتش تاون برباعية مقابل هدف.

وحصد صلاح 8 نقاط، بفضل الهدف "5 نقاط" والمشاركة في 90 دقيقة "نقطتين" ونقطة إضافية.

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