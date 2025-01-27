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فانتازي.. انخفاض سعر 10 لاعبين اليوم

01:52 م الإثنين 27 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 27 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

ديفيد رايا (آرسنال) 5.5 مليون جنيه إسترليني

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جواو فيليكس ( تشيلسي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

أليكس إيوبي (فولهام) 5.8 مليون جنيه إسترليني

راؤول خيمينيز (فولهام) 5.6 مليون جنيه إسترليني

كاويمين كيليهر (ليفربول) 4 مليون جنيه إسترليني

مزراوي (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

بيسوما (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ألفي وايتمان (توتنهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ماريو ليمينا (ولفرهامبتون) 4.8 مليون جنيه إسترليني

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