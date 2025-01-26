مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

كاب فيردي

1 0
19:00

مصر

الدوري المصري

الأهلي

0 0
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
16:00

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر كودي جاكبو وانخفاض 11 لاعبا

06:39 م الأحد 26 يناير 2025

كودي جاكبو يحتفل بهدفه في شباك ريال مدريد_4

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب ليفربول، كودي جاكبو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 26 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ميلوس كيركيز (بورنموث) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جاستن كلويفرت (بورنموث) 5.7 مليون جنيه إسترليني

فيتالي ميكولينكو ( إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.2 مليون جنيه إسترليني

إيفانيلسون (بورنموث) 5.6 مليون جنيه إسترليني

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه إسترليني

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 7.8 مليون جنيه إسترليني

كريستوفر نكونكو (تشيلسي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

روبرت سانشيز (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

فاوت فايس (ليستر سيتي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جيمي فاردي (ليستر سيتي) 5.4 جنيه إسترليني

سافينيو (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) 5 مليون جنيه إسترليني

جون رودي (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ليفربول فانتازي فانتازي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي كودي جاكبو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"تطهير غزة".. ماذا نعرف عن خطة ترامب وموقف مصر وحماس؟- تغطية شاملة
قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟