فانتازي.. ارتفاع سعر كودي جاكبو وانخفاض 11 لاعبا

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب ليفربول، كودي جاكبو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 26 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ميلوس كيركيز (بورنموث) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جاستن كلويفرت (بورنموث) 5.7 مليون جنيه إسترليني

فيتالي ميكولينكو ( إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مارتن أوديجارد (أرسنال) 8.2 مليون جنيه إسترليني

إيفانيلسون (بورنموث) 5.6 مليون جنيه إسترليني

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه إسترليني

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 7.8 مليون جنيه إسترليني

كريستوفر نكونكو (تشيلسي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

روبرت سانشيز (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

فاوت فايس (ليستر سيتي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جيمي فاردي (ليستر سيتي) 5.4 جنيه إسترليني

سافينيو (مانشستر سيتي) 6.4 مليون جنيه إسترليني

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد) 5 مليون جنيه إسترليني

جون رودي (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني