فانتازي.. انخفاض سعر لاعب مانشستر سيتي

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم السبت، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 25 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يوان ويسا (برينتفورد) 6.3 مليون جنيه إسترليني

مارك جوهي (كريستال بالاس) 4.6 مليون جنيه إسترليني

إبراهيما كوناتي (ليفربول) 5.2 مليون جنيه إسترليني

موريلو (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل جيسوس (أرسنال) 6.6 مليون جنيه إسترليني،

جوسكو جفارديول (ماشستر سيتي) 5.9 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سولانكي (توتنهام) 7.4 مليون جنيه إسترليني

ماكس كيلمان (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ريان آيت نوري (ولفرهامبتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني