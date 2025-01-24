إحذر غياب نجوم فانتازي الدوري الإنجليزي عن الجولة 23

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لانطلاق الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر لها غدا السبت 25 يناير 2025.

ويسعى كل مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي لوضع اللمسات النهائية على تشكيلاتهم للأسبوع المقبل، لكن يجب عليهم الحذر من غيابات نجوم اللعبة.

وقال مدرب توتنهام هوتسبير، أنجي بوستيكوجلو، عن إصابة سولانكي (7.5 مليون إسترليني): "المعلومات التي لدي أنه سيغيب لمدة 6 أسابيع ولن يخضع لعملية جراحية".

وأكد مدرب نادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، أنه غير متأكد من مشاركة ساليبا (6.2 مليون إسترليني) في مباراة ولفرهامبتون، بعد أن غاب عن آخر مباراتين بسبب مشكلة طفيفة في أوتار الركبة.

وأوضح المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن روبن دياز (5.4 مليون إسترليني) لن يشارك في لقاء تشيلسي المقرر له غدا السبت، بجانب جيرمي دوكو (6.2 مليون إسترليني).

وأضاف إنزو ماريسكا إن ليفي كولويل وإنزو فرنانديز (4.9 مليون إسترليني) "قد يكونا جاهزين" لمواجهة مانشستر سيتي غدًا في ملعب الاتحاد، لكن روميو لافيا سيغيب عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ناديه السابق.

ومن المقرر أن تغلق نافذة انتقالات الجولة 23 من الفانتازي غدا السبت، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مصر.

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