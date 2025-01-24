عودة القائد صلاح.. أفضل تشكيل للجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 23 من البريميرليج، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من العوائد الدفاعية والهجومية.

وشهدت الاختيارات قيادة محمد صلاح نجم ليفربول للفريق، بينما جاء ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سيلس (نتونجهام - 5 مليون).

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد (ليفربول - 7.3 مليون) - جابرييل (أرسنال - 6.4 مليون) - لويس هال (نيوكاسل - 5.1 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.7 مليون) - مبيومو (برينتفورد - 7.8 مليون) - جوردون (نيوكاسل - 7.7 مليون) - روجرز (أستون فيلا - 5.5 مليون).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 9.5 مليون) - هافيرتز (أرسنال - 7.8 مليون) - ماتيتا (كريستال بالاس - 7.4 مليون).

ومن المقرر أن تبدأ الجولة 23 من الدوري الإنجليزي غدا السبت، بمباراة ولفرهامبتون وأرسنال.