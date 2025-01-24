فانتازي.. انخفاض سعر كول بالمر وهالاند

كتب - محمد القرش

انخفض سعر لاعب مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 24 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ليفي كولويل (تشيلسي) 4.5 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 11.3 مليون جنيه إسترليني

علي الحمادي (إيبسويتش) 4.7 مليون جنيه إسترليني

مادس هيرمانسن (ليستر) 4.4 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.7 مليون جنيه إسترليني

هارفي بارنز (نيوكاسل) 5.9 مليون جنيه إسترليني