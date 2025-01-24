من هو أفضل كابتن للجولة 23 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - يوسف محمد:

يكشف عدد من أفضل خبراء الفانتازي في العالم عن خططهم لشارة القيادة، قبل بداية الجولة ال 23 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "النظر إلى فوز مانشستر سيتي في الجولة الماضية على حساب إبسويتش تاون 6-0، هدف محمد صلاح (13.7 مليون جنيه إسترليني) مع ليفربول في مرمى ليل بدوري أبطال أوروبا، أمر يجعلني أميل إلى نجم ليفربول في مباراة فريقه يوم السبت المقبل، كما ألأن ألكسندر إيزاك (9.5 مليون جنيه إسترليني) مهاجم نيوكاسل، خيار جدي عندما يواجه ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير بالدوري".

وأضاف هاري دانييلز: "الثنائي محمد صلاح وإيزاك المنافسة بينهما متقاربة بشكل كبير، حيث سيواجها إثنين من أسوأ خطوط الدفاع في الدوري، إلا أنني سأدعم محمد صلاح خاصة في ظل النقطة الإضافية التي حصل عليها مقابل هدف".

وتابع براس: "سوف أصوت لصالح هذا الأسبوع، على الرغم من أنه هو وإيزاك يخوضان مباراتين تحملان الكثير من الفرص، إلا أن صلاح لاعب وسط ويلعب على أرضه فهذا يمنحه فرصة حصد نقاط أكثر".

وأكمل أوتكارش داليما: "لا أستطيع تجاهل صلاح على الرغم من عدم تسجيله في أخر مباراتين، خاصة في ظل مواجهة فريق صاعد على ملعبنا".

وواصل نيك هاريس: "مستوى صلاح شهد تراجعًا طفيفًا، لكنني سأستمر في ثقتي به، خاصة وأن مباراة إبسويتش على أرضه تعد هى المباراة المثالية لاستعادة مستواه".

وأردف جياني بوتيس: "هزيمة إبسويتش بسداسية أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، كانت سببًا إضافيًا لمنح صلاح شارة القيادة مرة آخرى، في ظل لعب المباراة على أرضه".

واختتم خبير الفانتازي أز فيليبس: "أدعم محمد صلاح في هذه الجولة، بالرغم من أنه ليس القرار الأكثر إثارة، لكن صلاح حصد أكثر من 200 نقطة وليفربول سجل أكبر عدد من الأهداف، بالإضافة إلى مواجهة فريق إبسويتش تاون على أرضه أيضًا".