سعر عمر مرموش في فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

تعاقد نادي مانشستر سيتي مع لاعب خط الوسط المهاجم المصري، عمر مرموش، في صفقة يمتد عقدها حتى عام 2030.

وكشف الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي سعر لاعب خط الوسط والذي تم طرحة في اللعبة فورا، حيث بلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وقبل الانضمام للدوري الإنجليزي كان مروموش لاعبا في ألمانيا، إذ سجل 15 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.