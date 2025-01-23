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سعر عمر مرموش في فانتازي الدوري الإنجليزي

11:57 ص الخميس 23 يناير 2025

عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي

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كتب - محمد القرش:

تعاقد نادي مانشستر سيتي مع لاعب خط الوسط المهاجم المصري، عمر مرموش، في صفقة يمتد عقدها حتى عام 2030.

وكشف الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي سعر لاعب خط الوسط والذي تم طرحة في اللعبة فورا، حيث بلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني.

وقبل الانضمام للدوري الإنجليزي كان مروموش لاعبا في ألمانيا، إذ سجل 15 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره تشيلسي يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش عمر مرموش لاعبا لمانشستر سيتي عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي فانتازي الدوري الإنجليزي
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