فانتازي.. انخفاض سعر 6 لاعبين بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

يونس كوناك (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني كارني

تشوكويميكا (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 7.9 مليون جنيه إسترليني

هاريسون أرمسترونج (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

برناردو سيلفا (مان سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

خوان لاريوس (ساوثهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

آرون وان بيساكا (وست هام) 4.5 مليون جنيه إسترليني