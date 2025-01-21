مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

4 2
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

بولونيا

0 1
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

2 1
22:00

ليل

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. انخفاض سعر 6 لاعبين بالدوري الإنجليزي

10:11 م الثلاثاء 21 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

يونس كوناك (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني كارني

تشوكويميكا (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 7.9 مليون جنيه إسترليني

هاريسون أرمسترونج (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

برناردو سيلفا (مان سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

خوان لاريوس (ساوثهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

آرون وان بيساكا (وست هام) 4.5 مليون جنيه إسترليني

فانتازي لدوري الإنجليزي انتازي الدوري الإنجليزي ان بيساكا اكسون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بداية مسيرة عمر مرموش.. 8 شهادات من مكتشفه ومدربيه وطبيبه ورفقائه (صور)
* "مساعدات غزة".. أكثر من مجرد صناديق طعام (قصة مصورة)