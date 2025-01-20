فانتازي.. أول مدافع يصل لـ 100 نقطة في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد الموسم الحالي تألق كبير لمدافع نادي نوتنجهام فورست، أولا آينا، في فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أول 22 جولة.

وفي مباراة فوز نوتنجهام فورست على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، صنع المدافع النيجيري هدفا، ليحقق 4 نقاط بفضل التمريرة الحاسمة ولعب 90 دقيقة.

ووصل اللاعب صاحب الـ 28 عاما للنقطة رقم 101، ليصبح أول مدافع يصل 100 نقطة في فانتازي الدوري الإنجليزي موسم 2024/25.

ويُمتلك أولا آينا من قبل أكثر من 28.4% مدرب فانتازي، حيث يبلغ سعره 5.3 مليون جنيه إسترليني.