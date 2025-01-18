فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 22 من الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، خمسة أسماء من المتوقع تألقهم خلال الجولة الـ22، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتبدأ مباريات الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اليوم السبت، من خلال إقامة 5 مباريات بالمسابقة.

ومن اللاعبين الذين تم ترشيحهم من قبل الخبراء لمدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، فيل فودن "مان سيتي"، كودي جاكبو "ليفربول"، لوكاس باكيتا "وست هام"، أنتوني إلانجا "نوتنجهام فورست" وتيريك ميتشيل "كريستال بالاس".

فيل فودين (مانشستر سيتي 9.2 مليون جنيه إسترليني)

نجح النجم الإنجليزي، خلال أخر 5 مباريات مع مانشستر سيتي في تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة، وسدد فودين 18 تسديدة وخلق 16 فرصة في أخر 6 مباريات له مع الفريق، منذ تعافيه من الإصابة والعودة للمشاركة في المباريات، بداية من الجولة الـ 16.

كودي جاكبو (ليفربول 7.4 مليون جنيه إسترليني)

وشارك كودي جاكبو أساسيًا مع ليفربول في آخر 9 مباريات، خاضها الفريق بالدوري، مما يعني أن الاتجاه نحو جاكبو سيكون أمر جيد، خاصة وأن اللاعب نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة في آخر 4 مباريات.

أنتوني إلانجا (نوتنغهام فورست 5.3 مليون جنيه إسترليني)

حصد أنتوني إلانجا 45 نقطة، خلال الجوالات الست الماضية، نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهما، المواجهة على أرض فريقه أمام ساوثهامبتون تبدو مشجعة للغاية، كما أن فريقه نوتنجهام سيواجه بورنموث وبرايتون وفولهام، في الجوالات الثلاث المقبلة.

لوكاس باكيتا (وست هام 5.7 مليون جنيه إسترليني)

وترك النجم البرازيلي بصمته مع فريق وست هام يونايتد، بعدما سجل هدفًا في هزيمة وست هام من أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، سجل في مرمى فولهام مرة أخرى يوم الثلاثاء الماضي بالدوري وحصد 7 نقاط والأرقام تشير إلى أن باكيتا هو اللاعب الأكثر استفادة من مباراة فيرقه على أرضه أمام كريستال بالاس اليوم.

تيريك ميتشل (كريستال بالاس 4.8 مليون جنيه إسترليني)

كان ميتشل عنصرًا تفاضليًا جيدًا في المباريات الأخيرة، وساعد فريقه في الفوز 2-0 على حساب ليستر سيتي مساء الأربعاء الماضي، كما أنه نجح في صناعة هدفين في أخر 6 مباريات، كما أن المباريات القادمة لفريق كريستال بالاس، تزيد من إمكانية الاستثمار في لاعبيه الأساسيين.