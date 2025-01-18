من هو أفضل كابتن للجولة 22 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - يوسف محمد:

يكشف عدد من أفضل خبراء الفانتازي في العالم عن خططهم لشارة القيادة، قبل بداية الجولة ال 22 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "على الرغم من عدم تسجيل صلاح أهداف في مباراة نوتنجهام، إلا أنني أدعمه للعودة إلى ما يجيد على أفضل وجه، خاصة وأنه سيجد مساحة أكبر في الخلف لفريق برينتفورد، الذي لن يعتمد على الهجمات المرتدة بنفس الطريقة، التي قام بها نوتنجهام الأسبوع الماضي".

وأضافت سام بونفيلد: "يوجد أربعة أو خمسة لاعبين يتنافسون على شارة القيادة، محمد صلاح (13.8 مليون جنيه إسترليني)، كريس وود (6.9 مليون جنيه إسترليني)، ألكسندر إيزاك (9.4 مليون جنيه إسترليني)، إيرلينج هالاند (14.8 مليون جنيه إسترليني)، كول بالمر (11.4 مليون جنيه إسترليني)، أنا أفضل كريس وود في الوقت الحالي ولكن من الممكن ولكن من الممكن أن يكون صلاح أو إيزاك عند الموعد النهائي".

وتابع خبير الفانتازي أوتكارش داليما: "خلال 11 مباراة على أرضه، استقبل فريق برينتفورد 21 هدفًا ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه، لذلك أفضل صلاح عن إيزاك هذا الأسبوع، بينما أبتعد عن بالمر، خاصة وأنه سدد 7 تسديدات فقط داخل منطقة الجزاء في أخر 6 مباريات".

وأكمل بن كرابتري: "هناك الكثير من الخيارات الجيدة هذا الأسبوع، إلا أن إيزاك يبدو في أفضل حالاته في الفترة الحالية وأشعر بأنه الخيار الأكثر أمانًا فيما يتعلق بالهجمات المرتدة".

وواصل جياني بوتيس: "حصل بالمر وتشيلسي على راحة أكبر قبل مباراة وولفرهامبتون يوم الإثنين، أتوقع تقديمهم أداءً مشابهًا لم قدموه في مباراة بورنموث، التي صنعوا خلالها العديد من الفرص، وبالمر يلعب دورًا محورياً في معظم الهجمات، لذلك سأمنحه شارة القيادة ولكنني لا استبعد تبديله في وقت متأخر".

واختتم خبير الفانتازي براس: "المنافسة على شارة القيادة محصورة بين الثلاثي، صلاح وإسحاق وبالمر، أفضل بالمر أكثر من غير، خاصة وأنه سيحصل على فترة راحة إضافية ولن يشعر بقلق بشأن أي ارتباطات أوروبية، على العكس صلاح الذي سيواجه ليل في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لذلك فأنا أفضل إلى بالمر ويأتي نجم ليفربول في المركز الثاني.