فانتازي.. ارتفاع سعر ثلاثي نيوكاسل يونايتد قبل الجولة 22

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر ثلاثي فريق نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 17 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أماد ديالو (مانشستر يونايتد) 5.5 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.7 مليون جنيه إسترليني

لويس هال (نيوكاسل) 5 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.4 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إلانجا (نوتنجهام فورست) 5.3 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كاورو ميتوما (برايتون) 6.3 مليون جنيه إسترليني

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 8 مليون جنيه إسترليني

سام جونستون (ولفرهامبتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

ليف ديفيس (إيبسويتش) 4.4 مليون جنيه إسترليني

داني وارد (ليستر) 3.9 مليون جنيه إسترليني

هاري وينكس (ليستر) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جو ويلوك (نيوكاسل) 4.7 مليون جنيه إسترليني

جيمس ماديسون (توتنهام) 7.5 مليون جنيه إسترليني

فلين داونز (ساوثامبتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني

جورجينيو روتر (برايتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني