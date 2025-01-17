فانتازي.. أفضل تشكيل للجولة 22 من الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة 22 من البريميرليج، يمكنهم التألق.

وحصل ألكسندر إيزال مهاجم نيوكاسل، على شارة القيادة، بينما تم تعيين محمد صلاح لاعب ليفربول نائبًا له.

أفضل تشكيل فانتازي للجولة 22 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا (نيوكاسل 4.3 مليون جنيه إسترليني).

خط الدفاع: جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي 6.0 مليون)، نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنغهام فورست4.8 مليون)، دانييل مونوز (كريستال بالاس 4.8 مليون).

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول 13.7 مليون)، كول بالمر (تشيلسي 11.4 مليون)، فيل فودين (مانشستر سيتي 9.2 مليون)، أنتوني جوردون (نيوكاسل 7.6 مليون).

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل 9.3 مليون)، كريس وود (نوتنغهام فورست 6.9 مليون)، راؤول خيمينيز (فولهام) 5.7 مليون.

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