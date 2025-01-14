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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول

06:02 م الثلاثاء 14 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

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كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب ليفربول، كودي جاكبو، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

كودي جاكبو (ليفربول) 7.4 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إنزو فرنانديز (تشيلسي) 5 مليون جنيه إسترليني

ليزلي أوجوتشوكو (ساوثهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

إيفانيلسون (بورنموث) 5.8 مليون جنيه إسترليني

تشيدوزي أوجبيني (إيبسويتش) 4.8 مليون جنيه إسترليني

فانتازي ليفربول الدوري الإنجليزي عقد صلاح مع ليفربول جاكبو
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