أفضل تشكيل فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الجولة 21 من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يسعى المدربون لوضع آخر اللمسات على التشكيل والوصول إلى الشكل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط والتقدم في ترتيب الدوريات الخاصة والعامة.

وتنطلق الجولة الـ 210 من الدوري الإنجليزي غدا الثلاثاء، بمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد، المقرر لها الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

ولمساعدتكم نعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الأسبوع الـ 21:

فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

تنطلق الجولة الـ21 من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي غدا الثلاثاء، بمواجهة قوية تجمع بين برينتفورد ومانشستر سيتي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. أفضل تشكيل للجولة 21 من الدوري الإنجليزي

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة 21 من البريميرليج، يمكنهم التألق وتحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. عودة ثلاثي تشيلسي قبل الجولة 21 من الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي، إنزو ماريسكا، جاهزية ثلاثي الفريق قبل الجولة 21 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. إصابة جابرييل خيسوس تثير قلق مدرب أرسنال

شهدت مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد التي أقيمت أمس الأحد، إصابة خطيرة لجابرييل خيسوس مهاجم الجانرز ومنتخب البرازيل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فانتازي.. انخفاض سعر أوديجارد قبل الجولة 21 من الدوري الإنجليزي

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الإثنين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا