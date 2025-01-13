فانتازي مصراوي.. النصائح النهائية للجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

تنطلق الجولة الـ21 من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي غدا الثلاثاء، بمواجهة قوية تجمع بين برينتفورد ومانشستر سيتي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

ونعرض لكم الحلقة الأسبوعية لبرنامج الفانتازي، والذي يُقدم من خلاله أبرز نصائح الجولات المقبلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل راؤول خيمينيز (5.7 مليون جنيه إسترليني) مستوياته الممتازة مع فولهام، حيث سجل هدفا من علامة الجزاء في الفوز برباعية على واتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد سافينيو(6.5 مليون جنيه إسترليني) أحد أهم لاعبي خط هجوم مانشستر سيتي، نظرا لمستوياته الأخيرة وسعره المناسب ونسبة مليكته المنخفضة التي تبلغ 3.8% فقط.

وكسر أماد ديالو (5.4 مليون جنيه إسترليني) صيامه التهديفي بعد جولات كارثية على الفريق، بعدما سجل هدف تعادل اليونايتد ضد ليفربول، وفوز الشياطين الحمر على أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي.