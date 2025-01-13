فانتازي.. أفضل تشكيل للجولة 21 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة 21 من البريميرليج، يمكنهم التألق وتحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.

وجاء لاعب نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، قائدا للفريق، بينما تم اختيار كول بالمر لاعب تشيلسي نائبا له.

أفضل تشكيل فانتازي للجولة 21 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيكفورد (إيفرتون - 5 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.4 مليون) - لويس هال (نيوكاسل - 4.9 مليون) - مونيوث (كريستال - 4.7 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.7 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.4 مليون) - برونو (اليونايتد - 8.3 مليون) - جوردون (نيوكاسل - 7.5 مليون) - إيزي (كريستال - 6.6 مليون).

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك (نيوكاسل - 9.3 مليون) - خيمينيز (5.7 مليون).

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