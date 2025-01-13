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فانتازي.. عودة ثلاثي تشيلسي قبل الجولة 21 من الدوري الإنجليزي

03:58 م الإثنين 13 يناير 2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي، إنزو ماريسكا، جاهزية ثلاثي الفريق قبل الجولة 21 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي لمباراة بورنموث: "أن سعيد من أجل عودة ريس جيمس وروميو لافيا قبل مواجهة برونموث، حيث شاركا في 45 دقيقة خلال لقاء موركامبي ".

وأضاف: "لقد عاد نوني مادويكي أيضًا بعد التعافي من الإصابة، حيث تدرب معنا ولائق بنسبة 100% لمواجهة غدا".

أسعار ثلاثي تشيلسي: ريس جيمس (4.8 مليون جنيه إسترليني) - روميو لافيا (4.5 مليون جنيه إسترليني) - نوني مادويكي 6.2 مليون جنيه إسترليني).

ومن المقرر أن يلاقي تشيلسي نظيره بورنموث غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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