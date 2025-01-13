فانتازي.. إصابة جابرييل خيسوس تثير قلق مدرب أرسنال

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد التي أقيمت أمس الأحد، إصابة خطيرة لجابرييل خيسوس مهاجم الجانرز ومنتخب البرازيل.

وغادر خيسوس المباراة في الدقيقة 40 ليشارك رحيم سترلينج بدلا منه، بعد تدخل مع برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد.

وقال مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، عن إصابة البرازيلي: "أشعر بقلق كبير، فقد اضطر للخروج على محفة وهو يعاني الكثير من الألم، وعندما لمس ركبته، لم يكن الأمر جيدًا".

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد تأهل إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح 5-3 على حساب أرسنال.

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