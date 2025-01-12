فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر يونايتد

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأحد ارتفاع سعر لاعب مانشستر يونايتد، أماد ديالو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 12 يناير 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أماد (مانشستر يونايتد) 5.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

رودري (مانشستر سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

موعد بداية الجولة 21 من الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تبدأ الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 يناير، بمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست.