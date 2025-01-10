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باير ليفركوزن يتفوق بثلاثية على بوروسيا دورتموند في الشوط الأول

11:21 م الجمعة 10 يناير 2025

بايرن ليفركوزن

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انتهى الشوط الأول من مباراة باير ليفركوزن و بوروسيا دورتموند الذي يجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الألماني الممتاز.

وتقدم فريق باير ليفركوزن مع نهاية الشوط الأول على بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدف على ملعب سيغنال ايدونا بارك.

وسجل هدف ليفركوزن الأول اللاعب ناثان تيلا في الدقيقة 1 ، وباتريك شيك في الدقيقة 8 ثم قلصّ بوروسيا النتيجة بهدف سجله لاعبه جيمي بينوي في الدقيقة 12 ثم سجل ليفركوزن الهدف الثالث عن طريق باتريك شيك في الدقيقة 19.

وحال استمرار الفوز سيرتفع عدد نقاط باير ليفركوزن إلى النقطة رقم 35 ليحتل المركز الثاني، فيما سيتوقف رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة 25 في المركز السادس.

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