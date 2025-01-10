فانتازي.. الكشف عن أسعار مدربي خاصية "المدرب المساعد"

كتب - محمد القرش:

كشف الموقع الرسمي لـ فانتازي الدوري الإنجليزي عن أسعار مدربي خاصية "المدرب المساعد"، التي تم الإعلان عنها في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تكون الخاصية متاحة للاستخدام بدء من الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أسعار مدربي خاصية "المدرب المساعد"

- آرني سلوت (ليفربول) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- ميكيل أرتيتا (أرسنال) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- ماريسكا (تشيلسي) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- جوارديولا (السيتي) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد) - 1.5 مليون جنيه إسترليني

- أندوني إيراولا (بورنموث) - 1.1 مليون جنيه إسترليني

- روبين أموريم (مانشستر يونايتد) - 0.8 مليون جنيه إسترليني

وتتيح لك خاصية المدرب المساعد، القيام بضم أحد مدربي فرق الدوري الإنجليزي الـ20، مما يمنحك فرصة لكسب نقاط منه، بناءً على الانتصارات والتعادلات، بجانب أهدافه ونظافة شباكه.

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