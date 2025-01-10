فانتازي مصراوي.. أفضل فريق "Wildcard" للجولة 21 بالدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل فريق "Wildcard"، للجولة 21 بتكلفة في متناول كل المديرين الجدد وتصل إلى 99.9 مليون جنيه إسترليني.

وشهد الفريق تواجد محمد صلاح نجم ليفربول، وثنائي نيوكاسل أنتوني جوردن وألكسندر إيزاك.

أفضل فريق بتكلفة تبلغ "Wildcard" مليون جنيه إسترليني" للجولة 21

حراسة المرمى، مانز سيلز (نوتنجهام فورست 4.9 مليون جنيه إسترليني)، هاكون فالديمارسون (برينتفورد 3.9 مليون جنيه إسترليني).

خط الدفاع، جابريل (أرسنال 6.4 مليون جنيه إسترليني)، لويس هول (نيوكاسل 4.9 مليون جنيه إسترليني)، دانييل مونوز (كريستال بالاس 4.7 مليون جنيه إسترليني)، فيتالي ميكولينكو (إيفرتون 4.3 مليون جنيه إسترليني) وجاكوب جريفز (إبسويتش 3.9 مليون جنيه إسترليني).

خط الوسط، محمد صلاح (ليفربول 13.6 مليون جنيه إسترليني)، كول بالمر (تشيلسي 11.4 مليون جنيه إسترليني)، بريان مبيومو (برينتفور 7.8 مليون جنيه إسترليني)، أنتوني جوردون (نيوكاسل 7.5 مليون جنيه إسترليني)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس 5.9 مليون جنيه إسترليني).

خط الهجوم: ألكساندر إزاك (نيوكاسل 9.3 مليون جنيه إسترليني)، جواو بيدرو (برايتون 5.7 مليون جنيه إسترليني)، راؤول خيمينيز (فولهام 5.7 مليون جنيه إسترليني).

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