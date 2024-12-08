فانتازي.. ارتفاع سعر كول بالمر نجم تشيلسي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأحد ارتفاع سعر لاعب تشيلسي، كول بالمر، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 8 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

مورجان روجرز (أستون فيلا) 5.4 مليون جنيه إسترليني

كاورو ميتوما (برايتون) 6.6 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 11.1 مليون جنيه إسترليني

أليكس إيوبي (فولهام) 5.7 مليون جنيه إسترليني

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) 9.5 مليون جنيه إسترليني

أمادو ديالو (مانشستر يونايتد) 5.1 مليون جنيه إسترليني

آرون وان بيساكا (وست هام) 4.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

برايان مبيومو (برينتفورد) 7.6 مليون جنيه إسترليني

جويل فيلتمان (برايتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني

داني ويلبيك (برايتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

مارك جيو (تشيلسي) 4.7 مليون جنيه إسترليني

مايكل كين (إيفرتون) 4.1 مليون جنيه إسترليني

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

جواو فيرجينيا (إيفرتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

بن جونسون (إيبسويتش) 3.9 مليون جنيه إسترليني

كالفين فيليبس (إيبسويتش) 4.8 مليون جنيه إسترليني

إسحاق هايدن (نيوكاسل) 4.4 مليون جنيه إسترليني

تايو أوونيي (نوتنجهام فورست) 5.5 مليون جنيه إسترليني

ألفونس أريولا (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني

لوكاس باكيتا (وست هام) 5.7 مليون جنيه إسترليني