عودة قدوس.. أفضل 5 لاعبين للجولة 15 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي 5 لاعبين لمدربي فانتازي، من أجل وضع الرتوش الأخيرة على تشكيلاتهم قبل بداية الجولة 15.

محمد قدوس (وست هام) 6.2 مليون جنيه إسترليني

عاد لاعب خط الوسط الغاني للمشاركة مع الفريق مساء الثلاثاء الماضي، بعد غياب دام خمس مباريات بسبب الإيقاف.

وكان قدوس جزءا من تشكيلة وست هام يونايتد الأساسية قبل إيقافه، حيث سجل هدفين خلال أول 8 جولات من موسم 2024/25.

ويبدأ الفريق جدول مباريات جيد بدءا من الجولة الخامسة عشرة بزيارة ولفرهامبتون، الذي استقبل 36 هدفا، وهو رقم أكبر من أي ناد آخر هذا الموسم.

وحقق الغاني بعض الأرقام الجيدة مؤخرًا، فهو يحتل المركز الأول بين جميع لاعبي خط الوسط بالدوري الإنجليزي الممتاز من حيث عدد التسديدات في آخر أربع مباريات خاضها، بواقع 18 تسديدة.

وبعد أن سجل في مباراتين متتاليتين قبل إيقافه، لم يحالفه الحظ في التسجيل خلال الجولة 14 بعد أن سدد ثلاث كرات وخلق أربع فرص ضد ليستر سيتي.

ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

كانت ليلة الأربعاء الماضي قاسية على ولفرهامبتون، بعد هزيمتهم على يد إيفرتون برباعية دون رد.

وقبل الجولة الرابعة عشرة، سجل فريق جاري أونيل أهدافًا في جميع مبارياته الـ12 السابقة بالدوري، والواقع أنه على مدار الموسم، لم تتمكن سوى ستة أندية من التفوق على فريق ولفرهامبتون الذي سجل 22 هدفًا.

وسجل ستراند لارسن ستة أهداف هذا الموسم، بفارق هدف واحد فقط خلف زميله الأكثر شهرة والأغلى ثمناً ماتيوس كونيا (7.1 مليون جنيه إسترليني).

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 6.9 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يعود المدافع الأغلى في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى التشكيلة الأساسية لليفربول هذا الأسبوع، بعد أن شارك في دقائق قليلة خلال مباراة الأربعاء التي شهدت ستة أهداف أمام نيوكاسل يونايتد.

وكان تأثير ألكسندر أرنولد بعد دخوله كبديل ضد ماجبايز فوريًا، حيث ساعد في تسجيل الهدفين الأخيرين للريدز.

ورغم أن فريق أرن سلوت استقبل ثلاث أهداف في سانت جيمس بارك، فإنه يظل صاحب أفضل دفاع في الدوري من حيث أكبر عدد من الشباك النظيفة (سبعة) وأقل عدد من الأهداف استقبلها، بواقع 11 هدفاً.

عماد ديالو (مانشستر يونايتد) 5 مليون جنيه إسترليني

على غرار ألكسندر أرنولد، ظهر عماد كبديل بالجولة الرابعة عشر مساء الأربعاء، حيث شارك لمدة 45 دقيقة.

ومن المرجح الآن أن يعود لاعب خط الوسط ذو الميزانية المحدودة إلى فريق مانشستر يونايتد لمباراة الجولة 15 على أرضه ضد نوتنجهام فورست، الذي استقبل ثلاثة أهداف في ثلاث من آخر أربع مباريات.

وفي الجولات الثلاث التي سبقت جلوسه على مقاعد البدلاء، كان عماد في المركز الأول بين لاعبي خط الوسط من حيث التمريرات الحاسمة، بأربع تمريرات، والثاني من حيث خلق الفرص المحققة للتسجيل بثلاثة.

ميلوس كيركيز (بورنموث) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يبدأ بورنموث جدولًا جيدا للغاية، حيث سجلت جميع مبارياته في الجولات 15-20 درجة صعوبة 3 أو أقل.

وفي يوم الأحد، حقق فريق المدرب أندوني إيراولا الشباك النظيفة الثانية هذا الموسم، بعد زيارة إيبسويتش الذي فشل في التسجيل في كل من مباراتيه الأخيرتين.

ويستطيع كيركيز أيضًا المساهمة في العوائد الهجومية، بعد أن سجل هدفًا وصنع اثنين آخرين خلال الجولات من 10 إلى 13.