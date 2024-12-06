صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة الخامسة عشر من البريميرليج، قبل غلق نافذة الانتقالات غدا السبت.

وشهد التشكيل قيادة نجم ليفربول محمد صلاح للفريق، وكول بالمر لاعب تشيلسي نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة 15 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: مارتينيز (أستون فيلا - 5 مليون).

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول - 6.9 مليون) - تيمبر (أرسنال - 5.6 مليون) - دالوت (اليونايتد - 5.2 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.3 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11 مليون) - ساكا (أرسنال - 10.5 مليون) - برونو (اليونايتد - 8.5 مليون).

خط الهجوم: ويسا (برينتفورد - 6.2 مليون) - فاردي (ليستر - 5.5 مليون) - إيفانيلسون (بورنموث - 6.1 مليون).