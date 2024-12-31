فانتازي.. ارتفاع سعر ترينت ألكسندر أرنولد قبل نهاية عام 2024

كتب - محمد القرش:

ارتفع اليوم سعر لاعب ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.4 مليون جنيه إسترليني

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 7.2 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.4 مليون جنيه إسترليني

أنتوني إيلانجا (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه إسترليني

كريس وود (نوتنجهام فورست) 6.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جيسون ستيل (برايتون) 4.1 مليون جنيه إسترليني داني

ويلبيك (برايتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 8.2 مليون جنيه إسترليني

جيفري شلوب (كريستال بالاس) 4.6 مليون جنيه إسترليني

فاكوندو بونانوتي (ليستر) 4.8 مليون جنيه

إسترليني داروين نونيز (ليفربول) 7 مليون جنيه إسترليني

ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) 5.0 مليون جنيه إسترليني

هارفي بارنز (نيوكاسل) 6 مليون جنيه إسترليني

جان كلير توديبو (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني