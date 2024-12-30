لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:45

برايتون

جميع المباريات

إعلان

الأسرع في التاريخ.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا في فانتازي الدوري الإنجليزي

12:28 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

لحظة هدف صلاح في مرمى وست هام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

حقق لاعب ليفربول، محمد صلاح، رقما قياسيا في فانتازي الدوري الإنجليزي خلال أول 19 جولة من البريميرليج.

وسجل صلاح هدف وصنع اثنين في فوز ليفربول على وست هام يونايتد بخماسية دون رد على ملعب لندن الأولمبي.

ونشهد أعظم موسم فردي في تاريخ فانتازي الدوري الإنجليزي، بعد أن وصل محمد صلاح (13.6 مليون جنيه إسترليني) إلى 200 نقطة في وقت قياسي.

واستغرق الأمر من جناح ليفربول نصف موسم فقط لكسر هذا الإنجاز في فانتازي، متغلبًا على أفضل رقم سابق بفارق ستة أسابيع.

وتخطى صلاح النقطة رقم 200 خلال 19 جولة فقط "202"، متفوقا على لويس سواريز الذي حقق 202 نقطة خلال 25 أسبوع في موسم 2013/14.

وإلى جانب ذلك، فإن صلاح يستهدف الوصول إلى إجمالي 2,338 نقطة التي يحملها واين روني على مر العصور، على الرغم من أن هذا سيتطلب منه بلا شك توقيع عقد جديد مع ليفربول والبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الصيف المقبل، حيث يمتلك صلاح حتى الآن 1,977 نقطة.

الجدير بالذكر أن ليفربول يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد الموافق 5 يناير، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح هدف محمد صلاح اليوم ليفربول ضد وست هام فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - الداخلية: وفاة ضابط وفردي شرطة إثر انفجار غازي في أكاديمية الشرطة
عاجل - مصدر أمني يكشف تفاصيل دوي الانفجار داخل أكاديمية الشرطة
الجلاد: الإعلام المصري في تكوينه الحالي يمثل خطرًا على الدولة المصرية
رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس الإسكندرية.. وإجازة استثنائية للموظفات