كتب - محمد القرش:

حقق لاعب ليفربول، محمد صلاح، رقما قياسيا في فانتازي الدوري الإنجليزي خلال أول 19 جولة من البريميرليج.

وسجل صلاح هدف وصنع اثنين في فوز ليفربول على وست هام يونايتد بخماسية دون رد على ملعب لندن الأولمبي.

ونشهد أعظم موسم فردي في تاريخ فانتازي الدوري الإنجليزي، بعد أن وصل محمد صلاح (13.6 مليون جنيه إسترليني) إلى 200 نقطة في وقت قياسي.

واستغرق الأمر من جناح ليفربول نصف موسم فقط لكسر هذا الإنجاز في فانتازي، متغلبًا على أفضل رقم سابق بفارق ستة أسابيع.

وتخطى صلاح النقطة رقم 200 خلال 19 جولة فقط "202"، متفوقا على لويس سواريز الذي حقق 202 نقطة خلال 25 أسبوع في موسم 2013/14.

وإلى جانب ذلك، فإن صلاح يستهدف الوصول إلى إجمالي 2,338 نقطة التي يحملها واين روني على مر العصور، على الرغم من أن هذا سيتطلب منه بلا شك توقيع عقد جديد مع ليفربول والبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الصيف المقبل، حيث يمتلك صلاح حتى الآن 1,977 نقطة.

الجدير بالذكر أن ليفربول يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد الموافق 5 يناير، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.