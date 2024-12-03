عودة لاعب ليفربول.. أفضل 5 لاعبين للجولة 14 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

كشف الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي عن 5 لاعبين، يُنصح بامتلاكهم أو شراء بعضهم قبل الجولة 14 من البريميرليج.

وتواجد مدافع ليفربول، جو جوميز، ضمن الاختيارات بعد عودته للتشكيل الأساسي للريدز، بعد إصابة الثنائي برادلي وكوناتي.

أنطوان سيمينيو (بورنموث الإنجليزي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

يتواجد الجناح الغاني في ستة بالمائة فقط من تشكيلات المدربين بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب تراكم الإنذارات وإيقافه.

ويستضيف فريق بورنموث منافسه توتنهام هوتسبير صاحب المركز السابع يوم الخميس قبل خوض مباراتين متتاليتين ضد اثنين من أسوأ خطوط الدفاع في الدوري، وهما إيبسويتش تاون ووست هام يونايتد.

ورغم غياب سيمينيو عن الفوز 4-2 على ولفرهامبتون يوم السبت، فإن الإحصائيات على مدار الموسم تسلط الضوء على إمكاناته الهائلة في تسجيل الأهداف.

وبالفعل، فهو يحتل مرتبة بين أفضل ثلاثة لاعبين في فانتازي هذا الموسم من حيث التسديدات (52) والتسديدات من داخل منطقة الجزاء (37).

كاي هافيرتز (أرسنال) 7.9 مليون جنيه إسترليني

ساعدت عودة مارتن أوديجارد (8.3 مليون جنيه إسترليني) من الإصابة، أرسنال على استعادة التوازن وتحقيق الفوز.

وسجل فريق ميكيل أرتيتا خمسة أهداف خلال آخر مباراتين له في جميع المسابقات، حيث وجد هافيرتز الشباك في كلتا المباراتين ضد سبورتنج ووست هام.

وهذا يرفع من جاذبية هافيرتز كخيار بجانب بوكايو ساكا (10.4 مليون جنيه إسترليني) من هجوم الجانرز، قبل سلسلة من المباريات الجيدة خلال شهر ديسمبر.

ويستضيف أرسنال كل من، مانشستر يونايتد وإيفرتون وإيبسويتش في تلك الفترة، كما يزور أيضًا فولهام وكريستال بالاس.

فاكوندو بونانوتي (ليستر سيتي) 5 مليون جنيه إسترليني

يملك الأرجنتيني الشكل والمباريات الكافية لتقديم قيمة كبيرة تحت قيادة المدرب الجديد لنادي ليستر سيتي رود فان نيستلروي.

وحقق بونانوتي تأثيرًا فوريًا عند عودته من الإيقاف لمباراة واحدة في الأسبوع الماضي، حيث سجل ضد برينتفورد وحصل على ثماني نقاط.

ورفع هذا الهدف إجمالي أهدافه إلى أربعة وصنع هدفين هذا الموسم؛ الجانب السلبي الوحيد في جلب بونانوتي هو أنه غير قادر على مواجهة ناديه الأصلي برايتون في الجولة 15، بسبب بند في عقد إعارته.

نوني مادويكي (تشيلسي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

سارع جناح تشيلسي إلى ترك بصمته عندما دخل بديلا في الشوط الثاني أمام أستون فيلا بالجولة 13.

وقدم مادويكي التمريرة الحاسمة لهدف كول بالمر (11 مليون جنيه إسترليني) في الفوز 3-0، محققًا عودته الهجومية الأولى منذ الجولة السابعة.

وتشير دقائقه القليلة التي شارك بها في الأسبوع الماضي، إلى أن مادويكي قد يعود إلى التشكيلة الأساسية عندما يسافر فريق إنزو ماريسكا إلى ساوثهامبتون الصاعد حديثًا مساء الأربعاء.

جو جوميز (ليفربول) 4.8 مليون جنيه إسترليني

يبدو أن إصابة إبراهيما كوناتي (5.3 مليون جنيه إسترليني) ستمنح جوميز فرصة البدء في سلسلة من المباريات في خط دفاع ليفربول.

واستفاد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من الفوز على مانشستر سيتي بثنائية دون رد، وحصد 6 نقاط بفضل الشباك النظيفة والمشاركة 90 دقيقة.

وبعد أن حقق ليفربول تقدما بفارق تسع نقاط على قمة جدول الترتيب، فإن جدول مبارياته المتبقي في ديسمبر يمنحه الفرصة لمكافأة مدربي فانتازي.