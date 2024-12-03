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بقيادة صلاح.. أفضل تشكيل للجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز

04:42 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة الرابعة عشر من البريميرليج، يمكنهم التألق وتحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.

وشهد التشكيل تواجد صلاح لاعب ليفربول قائدا للفريق، وكول بالمر نجم تشيلسي نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة 14 من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز (تشيلسي - 4.8 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.2 مليون) - جوميز (ليفربول - 4.8 مليون) - دافيز (إيبسويتش تاون - 4.5 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.2 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11 مليون) - ساكا (أرسنال - 10.4 مليون) - بونانوتي (ليستر - 5 مليون).

خط الهجوم: واتكينز (أستون فيلا - 9 مليون) - جاكسون (تشيلسي - 8.1 مليون) - كونيا (ولفرهامبتون - 7.1 مليون).

صلاح فانتازي الدوري الإنجليزي بالمر ليفروبل ساكا
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