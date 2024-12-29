فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 19 من الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي، خمسة أسماء من المتوقع تألقهم خلال الجولة الـ19، من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرلج".

وتبدأ مباريات الجولة ال 19 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اليوم الأحد، من خلال إقامة 6 مباريات بالمسابقة.

ومن اللاعبين الذين تم ترشيحهم من قبل الخبراء لمدربي فانتازي الدوري الإنجليزي، أشلي يونج "إيفرتون"، أولي واتكينز "أستون فيلا"، جان فيليب ماتيتا "كريستال بالاس"، كريستوفر نكونكو "تشيلسي"، كيرتس جونز "ليفربول".

أشلي يونج (إيفرتون) 4.7 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يعود أشلي يونج الذي شارك في 14 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، للمشاركة في المباريات خلال مواجهة فريقه أمام نوتنجهام فورست، بعد أن قضى عقوبة الإيقاف في مباراة واحد بالجولة الأخيرة.

وشارك يونج رفقة إيفرتون خلال هذا الموسم في 14 مباراة، اكتفى خلالهم بتسجيل 1 وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.8 مليون جنيه إسترليني

يتوقع أن يظهر أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، في التشكيلة الأساسية لفريقه خلال هذا الأسبوع من بطولة الدوري، وفقد واتكينز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، حيث بدأ جون دوران (5.9 مليون جنيه إسترليني) آخر أربع مباريات بصفته المهاجم الأساسي لأستون فيلا.

وسهّل تعرض اللاعب جون دوران للإيقاف في مباراة إيفرتون أمام نيوكاسل يوم الخميس الماضي، إعادة واتكينز إلى التشكيل الأساسي للفريق في مباراة الجولة الـ 19.

ويخوض فريق أستون فيلا مباراتين على ملعبه في الجولتين المقبلتين أمام برايتون وليستر سيتي، ويأتي واتكينز في صدارة أكثر اللاعبين بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، في إجمالي الفرص التي أتيحت للاعب، حيث وصلت إلى 13 فرصة.

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.2 مليون جنيه إسترليني

يمتلك فريق كريستال بالاس جدول زمني مميز في بداية العام المقبل، من الممكن أن يسمح للاعب ببداية مميزة وسريعة، خاصة وأن مواجهتين من الثلاث مواجهات المقبلة لفريق كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، التي ستكون بدايتها في مباراة ساوثهامبتون اليوم.

ونجح ماتيتا بشكل عام في مواجهته أمام الفريق الصاعدة بالبريميرليج، بعدما سجل ثلاثة أهداف أمام إبسويتش تاون وجمع 21 نقطة، وهو ما يجعل ضمه خيار تفاضلي خطوط الهجوم في فانتازي، مع ملكية لا تتجاوز 2.5 في المائة.

كريستوفر نكونكو (تشيلسي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لدى كريستوفر نكونو فرصة كبيرة، في البدء بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام إبسويتش تاون غدا بالدوري، حيث من المتوقع أن يقوم إنزو ماريسكا بتدوير خياراته الهجومية الكثيرة خلال فترة الأعياد المزدحمة، بجانب إمكانية جلوس المهاجم الأساسي للبلوز الأول نيكولاس جاكسون (8.3 مليون جنيه إسترليني)، لتجنب الحصول على بطاقة صفراء يمكنها أن تعرضه للإيقاف، خاصة وأنه لديه 4 بطاقات صفراء وجاذبية كريستوفر نكونكو تعد محدود للغاية.

كيرتس جونز (ليفربول) 5.3 مليون جنيه إسترليني

تعد فكرة شراء لاعب وسط ليفربول الإنجليزي قصيرة الأجل، حيث من المتوقع أن يشارك في التشكيل الأساسي خلال مباراة وست هام اليوم، بعد ظهوره بشكل أساسي في فوز فريقه أمام ليستر سيتي في منتصف الجولة الماضية.

والبطاقة الصفراء التي حصل عليها سوبسلاي في مباراة ليستر الماضية عرضته للإيقاف في مباراة وست هام اليوم، بعد الوصول إلى البطاقة الخامسة هذا الموسم، ومنحت جونز فرصة آخرى للبدء بشكل أساسي في المباراة.

وقدرة جونز على تسجيل الأهداف، بتسجيله هدفين خلال آخر ثلاثة مباريات له، بما في ذلك هدف وثماني نقاط بالفوز على ليستر سيتي، جعله اختيارًا رائعًا في خط الوسط بميزانية أسبوع واحد.

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