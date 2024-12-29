من هو أفضل كابتن للجولة 19 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - يوسف محمد:

يكشف عدد من أفضل خبراء الفانتازي في العالم عن خططهم لشارة القيادة، قبل بداية الجولة التاسعة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "ليفربول سجل 40 هفاً في الموسم الحالي، سجل منهم محمد صلاح "13.5 مليون جنيه استرليني"، 16 هدف، والكثير من التمريرات الحاسمة والنقاط الإضافية أيضاً، بالنسبة لي ألكسندر إيزاك "9.1 مليون جنيه إسترليني"، في المحادثة بالنسبة لي أيضاً خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الذي يفتقد إلى نجمه برونو فيرنانديز "8.4 مليون جنيه إسترليني"، إلا أن حصاد صلاح وأدائه المتميز أمر جيد للغاية ولا يمكن تجاهله.

وأضاف خبير الفانتازي بن كرابتري: "فريق إبسويتش تاون فريقاً يجب استغلاله دفاعياً، مما يجعل كولر بالمر "11.3 مليون جنيه إسترليني" قائداً لفريقي".

وتابع خبير الفانتازي أوتكارش داليما: "صلاح هو الخيار الواضح بالنسبة لي، على الرغم من أن بالمر وهالاند "14.8 مليون جنيه إسترليني" يواجهان فرق صاعدة"، لكن وست هام يفتقد أمام ليفربول، لوكاس فابيانسكي "4.1 مليون جنيه إسترليني"، وتوماس سوسيك "4.9 مليون جنيه إسترليني"، وماكس كيلمان "4.4 مليون جنيه إسترليني"، وجيدو رودريجيز "4.8 مليون جنيه إسترليني"، واحتمالية غياب كارلوس سولير "5.0 مليون جنيه إسترليني".

وتابع خبير الفانتازي جياني بوتيس: "المنافسة متقاربة للغاية بين كول بالمر ومحمد صلاح بالنسبة لي، في ظل حصول بالمر على يوم راحة إضافية، انا امتلك فيل فودين، الذي يمكن القول أنه صاحب أفضل مباراة بين الثلاث، لكن اختياره كقائد في ظل الأداء المتراجع لمانشستر سيتي، خطوة بعيدة.

وأكملت خبيرة الفانتازي سام بونفليد: "هناك العديد من الخيارات الجيدة خلال الأسبوع الحالي، هناك بالمر الذي يخوض مباراة جذابة أمام إبسويتش تاون، إلا أن صلاح الذي يعد الأكثر تسجيلاً للأهداف، لديه رحلة إلى وست هام، الذي في الغالب سيفقد حارسه فابيانسكي، الذي تم استبداله في المباراة الماضية بالجولة 18، بسبب تعرضه لإصابة في الرأس.

واختتم خبير الفانتازي نيك هاريس: "بالسبة لي لا يوجد سوى قائد واحد وهو محمد صلاح، من المذهل تسجيله أو صناعته للأهداف في كل مباراة من مبارياته العشرة الأخيرة وأنه يتسابق نحو 200 نقطة قبل بداية العام.

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