الفرصة الأخيرة.. الفريق الأمثل لـ "Wildcard" فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

حذر كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي المدربين من نسيان استخدام خاصية الوايلد كارد "Wildcard" الأولى قبل غلق نافذة الانتقالات للجولة 19 المقرر لها اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرا.

واعتبارًا من الجولة العشرين، يستطيع مدربي فانتازي الدوري الإنجليزي استخدام خاصية "Wildcard" الثانية الخاصة بهم والتي ستكون صالحة لبقية الموسم، حال تفعيل الأولى قبل نهاية العام.

ورشح كشافة الفانتازي أفضل فريق يمكن امتلاكه بعد استخدام خاصية الوايلد كارد، والذي شهد تواجد محمد صلاح وجابرييل وألكسندر إيزاك.

الفريق الأمثل لاستخدام "Wildcard" الأولى

حراس المرمى

جوردان بيكفورد (إيفرتون، 4.9 مليون جنيه إسترليني)؛ فالديمارسون (برينتفورد، 3.9 مليون جنيه إسترليني).

المدافعون

جابرييل (أرسنال، 6.3 مليون جنيه إسترليني)؛ جورين تيمبر (أرسنال، 5.7 مليون جنيه إسترليني)؛ دانييل مونوز (كريستال بالاس، 4.7 مليون جنيه إسترليني)؛ نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنغهام فورست، 4.7 مليون جنيه إسترليني)؛ لويس هال (نيوكاسل، 4.7 مليون جنيه إسترليني).

لاعبو الوسط

محمد صلاح (ليفربول، 13.5 مليون جنيه إسترليني)؛ كول بالمر (تشيلسي، 11.3 مليون جنيه إسترليني)؛ أنتوني جوردون (نيوكاسل، 7.3 مليون جنيه إسترليني)؛ إسماعيل سار (كريستال بالاس 5.8 مليون جنيه إسترليني)؛ مورجان روجرز (أستون فيلا، 5.4 مليون جنيه إسترليني).

المهاجمون

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل، 9.1 مليون جنيه إسترليني)؛ جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس، 7.2 مليون جنيه إسترليني)؛ راؤول خيمينيز (فولهام، 5.5 مليون جنيه إسترليني).

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