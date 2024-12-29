فانتازي.. صلاح يقود أفضل تشكيل للجولة 19 من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

وضع كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة التاسعة عشر من البريميرليج يمكنهم تحقيق عوائد هجومية ودفاعية ضخمة.

ويقود صلاح أفضل تشكيل الجولة للمرة العاشرة على التوالي (10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، و18)، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة 19 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيكفورد (إيفرتون - 4.9 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.3 مليون) - مونيوث (كريستال - 4.7 مليون) - ميلينكوفيتش (نوتنجهام - 4.7 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول 13.5 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.3 مليون) - دياز (ليفربول - 7.5 مليون) - مارتينيلي (أرسنال - 6.8 مليون) - إسماعيلا سار (كريستال - 5.8 مليون).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 9.1 مليون) - واتكينز (أستون فيلا - 8.8 مليون).

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