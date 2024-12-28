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فانتازي.. انخفاض سعر بوكايو ساكا قبل الجولة 19 من الدوري الإنجليزي

05:05 م السبت 28 ديسمبر 2024

بوكايو ساكا لاعب أرسنال

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كتب - محمد القرش:

انخفض سعر لاعب أرسنال، بوكايو ساكا، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 28 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أولا أينا (نوتنجهام فورست) 5.1 مليون جنيه إسترليني

نيكولا ميلينكوفيتش (نوتنجهام فورست) 4.7 مليون جنيه إسترليني

ماتز سيلز (نوتنجهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

بوكايو ساكا (آرسنال) 10.3 مليون جنيه إسترليني

باو توريس (أستون فيلا) 4.3 مليون جنيه إسترليني

مايكل كين (إيفرتون) 4 مليون جنيه إسترليني

كريستيان روميرو (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

بابلو سارابيا (ولفرهامبتون) 5 مليون جنيه إسترليني

ومن المقرر أن تبدأ مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد، بمباراة مانشستر سيتي وليستر.

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