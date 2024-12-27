فانتازي.. ارتفاع سعر فيل فودين وألكسندر إيزاك

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي، فيل فودين، وتتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 27 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني

دين هويسن (بورنموث) 4.4 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 9.2 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.3 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 9.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لوكاس دين (أستون فيلا) 4.6 مليون جنيه إسترليني

يوان ويسا (برينتفورد) 6.2 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

أكسل توانزيبي (إيبسويتش) 3.9 مليون جنيه

إسترليني إيدرسون (مانشستر سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

هاري توفولو (نوتنجهام فورست) 4.2 مليون جنيه إسترليني

أنطونيو (وست هام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

بيليجارد (ولفرهامبتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

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