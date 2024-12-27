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أكثر 11 لاعبا تحقيقا للنقاط في بوكسينج داي فانتازي الدوري الإنجليزي 2024

11:00 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

أُقيمت مواجهات بوكسينج داي الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 أمس الخميس، حيث شهدت العديد من الأهداف والإثارة والنتائج غير المتوقعة.

وتألق العديد من اللاعبين في هذا اليوم الإستثنائي الذي يُقام مرة واحدة آخر كل عام، وحقق جويلانتون لاعب خط وسط نيوكاسل يونايتد 13 نقطة بفضل هدف وتمريرة حاسمة في الفوز على أستون فيلا.

أكثر 11 لاعبا تحقيقا للنقاط في البوكسينج داي

حراسة المرمى: ماتز سيلس (نوتنجهام فورست - 9 نقاط).

خط الدفاع: وان بيساكا (وست هام - 9 نقاط) - ويليامز (نوتنجهام - 8 نقاط) - توتي جوميز (ولفرهامبتون - 8 نقاط).

خط الوسط: جويلانتون (نيوكاسل - 13 نقطة) - إيلانجا (نوتنجهام - 11 نقطة) - جوردون (نيوكاسل - 10 نقاط) - كول بالمر (تشيلسي - 10 نقاط).

خط الهجوم: كونيا (ولفرهامبتون - 12 نقطة) - جاكبو (ليفربول - 12 نقطة) - إيليمان ندياي (إيفرتون - 9 نقاط).

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