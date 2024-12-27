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فانتازي.. تعرف على توزيع النقاط الإضافية لمباريات البوكسينج داي من الدوري الإنجليزي

10:43 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات يوم البوكسينج داي من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أُقيمت أمس الخميس الموافق 26 ديسمبر.

وشهدت مواجهات البوكسينج داي الـ8 إثارة كبيرة، حيث سقط تشيلسي في فخ فولهام بعد التقدم بهدف، وخسر مانشستر يونايتد أمام نظيره ولفرهامبتون بثنائية دون رد.

وفي توزيع النقاط الإضافية لفانتازي الدوري الإنجليزي، حصل محمد صلاح (13.5 مليون جنيه إسترليني) على نقطتين بعد أن سجل هدف في فوز ليفربول على ليستر سيتي.

وحصد جويلانتون 3 نقاط إضافية بعد أن سجل وصنع هدفا في فوز نيوكاسل يونايتد على أستون فيلا بثلاثية دون رد، بينما حصل كول بالمر على نفس عدد النقاط بفضل تسجيل هدف البلوز في الخسارة من فولهام.

للإطلاع على جدول النقاط الإضافية لمباريات البوكسينج داي، تابع الجدول التالي:

جدول توزيع نقاط مباريات البوكسينج داي 2024

محمد صلاح فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي مصراوي
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