فانتازي.. إيقاف 4 لاعبين و43 مهددين قبل الجولة 18 من الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

تنطلق مباريات الجولة الـ18 ببطولة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، بإقامة 8 مباريات.

ويجب على كل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي أن يحذروا شراء اللاعبين الموقوفين والقريبين من الإيقاف قبل مباريات الجولة الـ 18 بالمسابقة.

وتم إيقاف أربعة لاعبين عن مباراة فرقهم في الجولة 18 ببطولة الدوري الإنجليزي، المقرر انطلاقها اليوم.

ويتم إيقاف أي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال 19 مباراة متتالية مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، لمدة مباراة واحدة في المسابقة ذاتها.

اللاعبون الغائبون عن مباراة الجولة الـ 18

1- أشلي يونج.. إيفرتون.

2- سام مرسي.. إبسويتش تاون.

3- نيكولاس دومينجز.. نوتنجهام فورست.

4- لوكاس باكيتا.. وست هام.

لاعبون مهددون بالإيقاف

1- جابرييل خيسوس.. أرسنال.. 4 إنذارات.

2- جورين تيمبر.. أرسنال.. 4 إنذارات.

3- ماتي كاش.. أستون فيلا.. 4 إنذارات.

4- مورجان روجرز.. أستون فيلا.. 4 إنذارات.

5- لويس كوك.. بورنموث.. 4 إنذارات.

6- جاستن كلويفرت.. بورنموث.. 4 إنذارات.

7- ماركوس سينيسي.. بورنموث.. 4 إنذارات.

8- آدم سميث.. بورنموث.. 4 إنذارات.

9- لويس دونك.. برايتون.. 4 إنذارات.

10- جان بول فان هيكي.. برايتون.. 4 إنذارات.

11- نيكولاس جاكسون.. تشيلسي.. 4 إنذارات.

12- روبرت سانشيز.. تشيلسي.. 4 إنذارات.

13- مارك جوهي.. كريستال بالاس.. 4 إنذارات.

14- جيفرسون ليرما.. كريستال بالاس.. 4 إنذارات.

15- مايكل كين.. كريستال بالاس.. 4 إنذارات.

16- جوردان أيو.. ليستر سيتي.. 4 إنذارات.

17- ويلفريد نديدي.. ليستر سيتي.. 4 إنذارات.

18- أوليفر سكيب.. ليستر سيتي.. 4 إنذارات.

19- جيمي فاردي.. ليستر سيتي.. 4 إنذارات.

20- كودي جاكبو.. ليفربول.. 4 إنذارات.

21- ريان جرافينبيرش.. ليفربول.. 4 إنذارات.

22- إبراهيما كوناتي.. ليفربول.. 4 إنذارات.

23- داروين نونيز.. ليفربول.. 4 إنذارات.

24- دومينيك زوبوسزلاي.. ليفربول.. 4 إنذارات.

25- برناردو سيلفا.. مان سيتي.. 4 إنذارات.

26- هاري ماجواير.. مان يونايتد.. 4 إنذارات.

27- مانويل أوغارتي.. مان يونايتد.. 4 إنذارات.

28- فابيان شار.. 4 إنذارات.

29- ساندرو تونالي.. 4 إنذارات.

30- مورجان جيبس وايت.. نوتنجهام فورست.. 4 إنذارات.

31- نيكو ويليامز.. نوتنجهام فورست.. 4 إنذارات.

32- ريان ييتس.. نوتنجهام فورست.. 4 إنذارات.

33- أدم أرمسترونج.. ساوثهامبتون.. 4 إنذارات.

34- ماتيوس فرنانديز.. ساوثهامبتون.. 4 إنذارات

35- آدم لالانا.. ساوثهامبتون.. 4 إنذارات.

36- ميكي فان دي فين.. توتنهام.. 4 إنذارات.

37- إدسون ألفاريز.. وست هام.. 4 إنذارات.

38- جويدو رودريجيز.. وست هام.. 4 إنذارات.

39- كارلوس سولير.. وست هام.. 4 إنذارات.

40- توماس سوسيك.. وست هام.. 4 إنذارات.

41- ريان أيت نوري.. وولفرهامبتون.. 4 مباريات.

42- توتي جوميز.. وولفرهامبتون.. 4 إنذارات.

43- ماريو ليمينا.. وولفرهامبتون.. 4 إنذارات.