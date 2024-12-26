من هو أفضل كابتن للجولة 18 من فانتازي الدوري الإنجليزي؟.. الخبراء يجيبون

كتب - يوسف محمد:

يكشف عدد من أفضل خبراء الفانتازي في العالم عن خططهم لشارة القيادة، قبل بداية الجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال خبير الفانتازي لي بونفيلد: "سأمنح شارة القيادة لمحمد صلاح (13.5 مليون جنيه إسترليني)، فمنذ تعيين رود فان نيستلروي مدربًا لفريق ليستر سيتي، استقبلت شباكه عددًا أكبر من التسديدات على المرمى مقارنة بأي فريق آخر، وشباكه استقبلت تسعة أهداف في المباريات الثلاث الأخيرة".

وأضاف خبير الفانتازي بن كرابتري: "أتمنى أن يتمكن كول بالمر (11.3 مليون جنيه إسترليني) من تسجيل أحد أهدافه المتقطعة، وأتوقع أن يسجل تشيلسي هدفين أو ثلاثة على الرغم من قوة فريق فولهام، خاصة في ظل غياب بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال (10.5 مليون جنيه إسترليني)".

وتابع خبير الفانتازي أوتكارش داليما: "منذ تولي فان نيستلروي المسؤولية، استقبل فريق ليستر أكبر عدد من التسديدات، فإن صلاح هو الاختيار الأفضل هذا الأسبوع، وإذا كنت تريد بديلاً رائعاً، فإن ألكسندر إيزاك (9 مليون جنيه إسترليني) بديلاً رائعًا إذا كنت تريد قائد مختلف، بينما قد يكون إيرلينج هالاند (14.8 مليون جنيه إسترليني) هو الاختيار التفاضلي هذا الأسبوع".

وأكمل خبير الفانتازي براس: "صلاح هو الخيار الأفضل هذا الأسبوع، فهو لا يمر بفترة رائعة فقط، كما إن ليستر سيتي يبدو ضعيفا للغاية في الدفاع، كما يخوض هالاند مباراة رائعة على أرضه أمام إيفرتون وربما يكون ثاني أفضل قائد على الورق لأولئك الذين ما زالوا يمتلكونه".

وأردفت خبيرة الفانتازي سام بونفليد: "يبدو صلاح أفضل خيار لقيادة الفريق هذا الأسبوع، خاصة بعد تسجيله هدفين في الجولة 17، هناك برونو فرنانديز (8.4 مليون جنيه إسترليني) وجارود بوين (7.4 مليون جنيه إسترليني)، حيث سيواجهان ولفرهامبتون وساوثامبتون على التوالي، هما خياران تفاضليان جيدان، في حال أراد المدربون التوجه بعيداً عن أداء النجم المصري".

وزاد خبير الفانتازي برانيل شيت: "مباراة ليستر على ملعب آنفيلد، هي أفضل مباراة في الدوري، ببساطة صلاح هو أفضل لاعب في المباراة الآن، بغض النظر عن قيادته للفريق، وهذه مباراة تجعلك ترغب في التفكير في استخدام بطاقة القائد الثلاثية (تريبل كابتن)الخاصة بك فيها".

وخبير الفانتازي نيك هاريس، قال: "أغلب مدربي الفانتازي بما فيهم أنا، سيقودون صلاح في هذا الأسبوع، فالبحث عن كابتن آخر سيكون بمثابة مخاطرة كبيرة، ولكن إذا كنت ترغب في اختيار قائد بديل خلال فترة الكريسماس، فإن زميله في الفريق أرنولد (7.1 مليون جنيه إسترليني) قد يكون اختيارًا رائعاً، حيث حصد 24 نقطة قبل 5 سنوات ضد ليستر والآن أصبح المسرح مهيأ لفوز كبير آخر".

وتابع خبير الفانتازي جياني بوتيس: "صلاح يلعب على مستوى عالي وهو متفوق على بقية زملائه في الملعب، لا يمكن المبالغة في تعقيد الأمور هذا الأسبوع".

واختتم خبير الفانتازي هاري دانيلز: "قيادة الفريق في الجولة الثامنة عشرة هي الأسهل هذا الموسم، حيث يلعب صلاح على أرضه ضد ليستر سيتي، اللاعب الوحيد الذي قد يقترب من القيادة على الورق هو هالاند في أرضه ضد إيفرتون، لكن صلابة إيفرتون الدفاعية وأداء مان سيتي المنخفض يؤكدان أن يكون صلاح هو القائد".

أقرأ أيضاً:

منصب لحسن شحاتة.. قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم في ثاني اجتماعاته