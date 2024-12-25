صلاح يقود التشكيل الأفضل للجولة 18 من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيل للجولة 18 من البريميرليج، قبل الموعد النهائي لانتقالات الأسبوع المقرر له غدا الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وكالعادة، يقود صلاح أفضل تشكيل الجولة للمرة التاسعة على التوالي (10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، و17)، وألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة 18 من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: سانشيز (تشيلسي - 4.8 مليون).

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول - 7.1 مليون) - جابرييل (أرسنال - 6.3 مليون) - لويس دانك (برايتون - 4.4 مليون).

خط الوسط: صلاح (ليفربول - 13.5 مليون) - بالمر (تشيلسي - 11.3 مليون) - لويس دياز (ليفربول - 7.5 مليون) - مارتينيلي (أرسنال - 6.7 مليون).

خط الهجوم: إيزاك (نيوكاسل - 9 مليون) - خيسوس (أرسنال - 6.8 مليون) - كريس وود (نوتنجهام - 6.6 مليون).



