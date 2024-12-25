فانتازي.. ارتفاع سعر ثنائي ليفربول قبل الجولة 18

كتب - محمد القرش:

طرأت تحديثات جديدة على أسعار عدد من لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأربعاء 25 ديسمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لويس دياز (ليفربول) 7.5 مليون جنيه إسترليني

كودي جاكبو (ليفربول) 7.2 مليون جنيه إسترليني

لويس هول (نيوكاسل) 4.7 مليون جنيه إسترليني

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 5 مليون جنيه إسترليني

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 5.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.8 مليون جنيه إسترليني

داني ويلبيك (برايتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

ستيفي مافيديدي (ليستر سيتي) 5.1 مليون جنيه إسترليني

ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

أندرو أوموباميديلي (نوتنجهام فورست) 4.2 مليون جنيه إسترليني

ماكس كيلمان (وست هام) 4.4 مليون جنيه إسترليني